واشنطن 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على انخفاض.وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 5.76 نقاط، أو 0.16 بالمئة ليغلق عند 3629.65 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 173.77 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 29872.47 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بواقع 57.07 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 12094.40 نقطة.// انتهى //00:32ت م0234