إسلام آباد 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استبعاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجوء حكومته إلى فرض إجراءات الإغلاق الكامل خلال الموجة الثانية لوباء كورونا لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.واهتمت بالترقيات والتعيينات رفيعة المستوى التي أعلن عنها في قيادة الجيش الباكستاني أمس، بعد ترقية ستة ضباط من رتبة لواء إلى رتبة فريق.وتناقلت صحف إسلام آباد إدانة باكستان بشدة للتفجيرات التي وقعت في مدينة باميان بأفغانستان، وتحذيرها من العناصر التي تحاول الإضرار بجهود السلام المبذولة في أفغانستان.وأخبرت عن قيادة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وفد بلاده في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في النيجر.وتطرقت صحف الخميس إلى نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية مستهدفة تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وعرجت على بدء عمليات التشغيل في ميناء جوادر الباكستاني بوصول أول سفينة شحن تجاري محملة البضائع.في الشأن الإقليمي أشارت الصحف إلى تحذير الخبراء العسكريين من قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل توقيع اتفاق السلام.وتابعت استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والجهود الجارية لسرعة توفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس القاتل.// انتهى //08:58ت م0021