عام / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/4/11 هـ الموافق 2020/11/26 م واس
المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.
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09:08ت م
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