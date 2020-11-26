بيروت 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الساحة السياسية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل دراماتيكي مع تصاعد الحديث عن نية المصرف المركزي رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية كالمحروقات والدواء مما ينذر بتداعيات خطيرة على المستويين الاقتصادي والمالي.وتحدثت عن إعلان التحالف العربي في بيان أمس عن تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل أمني جنوب البحر الأحمر مشيرا الى أن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية.وتطرقت صحف بيروت إلى إعلان وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس أن مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، يهدد استقرار المنطقة، معربة عن إدانتها لبناء الوحدات الاستيطانية.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى إعلان السلطات الأمنية الروسية أمس عن إحباط هجمات إرهابية خطط تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذها في منطقة موسكو والكشف عن خلية متشددة وتفكيكها.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية إليوت إبرامز أمس أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على 4 كيانات في الصين وروسيا لاتهامها بدعم برنامج الصواريخ الإيراني.// انتهى //09:22ت م0024