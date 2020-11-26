ينبع 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأسهم فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام في إنهاء معاناة مريضة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة حرجة ، حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن منذ 3 أيام مع قيء مستمر و ارتفاع في درجة الحرارة .وتبين بعد القيام بالفحوصات والأشعة اللازمة وجود كيس ضخم علي المبيض الأيمن، حيث تم على الفور إجراء عملية لاستئصال الكيس الذي يقدر وزنه بنحو ( 3 ) كجم وبطول يصل إلى (30) سم وعرض (18) سم -وبحمد الله - تماثلت المريضة للشفاء وتتمتع بصحة جيدة.// انتهى //09:36ت م0026