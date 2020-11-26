الخرطوم 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء، على تأكيد وزارة الخارجية السودانية، أن الخرطوم لم تصوت لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية أو الدورات السابقة.ونقلت عن القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم براين شوكان قوله، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بحلول 14 ديسمبر، بعد اجتياز آخر مراحله في الكونجرس.ونشرت صحف الخرطوم إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ، وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر.واشارت إلى طلب رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أمس، من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيجراي، قبل بضع ساعات من انتهاء مهلة حددها لقادة هذه المنطقة للاستسلام أو التعرض لهجوم عنيف على عاصمتهم.وأخبرت صحف الخميس عن اعتقال أجهزة الأمن الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأبرزت تصريح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن قرار وقف إطلاق النار يمهد الطريق لإنهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للسلام والاستقرار.وعرجت على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وذلك بداية من اليوم وحتى يوم 25 ديسمبر القادم.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تحذير الاتحاد الأوروبي، أمس الدول الأعضاء في المجموعة من حصول موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب تخفيف القيود.// انتهى //09:49ت م0027