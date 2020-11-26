العارضة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسقدّم مستشفى العارضة العام خدماته منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2020م، إلى 69194 مستفيداً، حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين إلى قسم الطوارئ 55272 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية للمستشفى 13922 مراجعاً وذلك خلال الفترة نفسها.وأجرى المستشفى أكثر من 5832 جلسة غسيل كلى، و2700 جلسة علاج طبيعي، كما قدّم قسم الخدمة الاجتماعية خدماته لأكثر من 170 مستفيداً، وتم عمل 21273 فحصًا إشعاعيًا، و44625 فحصًا مخبريًا.وأبانت صحة جازان أن عدد المتبرعين بالدم بلغ 952 متبرعاً عبر بنك الدم في المستشفى، وعدد من المبادرات الخارجية التي نفّذها المستشفى خلال الفترة الماضية، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات الأسنان 2053 مراجعاً، وبلغ عدد حالات الولادة 762 حالة.// انتهى //09:57ت م0028