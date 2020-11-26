القنفذة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في القنفذة خدماتها لـ 17206 مستفيدين وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:06ت م0030