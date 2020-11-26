تبوك 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن" في تبوك (23998) مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:14ت م0031