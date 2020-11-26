القاهرة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قدرة القوات المسلحة المصرية فرضت التوازن الإستراتيجي في المنطقة، وأشادته بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.وأشارت إلى أن عددًا من رؤساء أركان القوات المسلحة للدول العربية المشاركة بالتدريب المشترك "سيف العرب"، شهدوا أمس المرحلة الرئيسية للتدريب الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المشاركة بالتدريب بقاعدة محمد نجيب العسكرية.ونوهت صحف القاهرة إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية نجحت في تدمير زورق مفخخ تابع لميليشيا الحوثي الإيرانية بالبحر الأحمر.ولفتت إلى اتفاق أعضاء مجلس النواب الليبي في ختام اجتماعهم التشاوري بمدينة طنجة المغربية أمس على تشكيل لجنة لإعداد مقترحات تسوية الأزمة في ليبيا لتقديمها خلال جلسة برلمانية موحدة ستعقد في مدينة غدامس بجنوب ليبيا.وعرجت صحف القاهرة على تأكيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة فترة رئاسية ثالثة للرئيس السابق باراك أوباما، مشيرًا إلى أن فريق عمله سيجسد حقيقة أن أمريكا عادت ومستعدة لقيادة العالم وليس الانسحاب منه.وتحدثت عن تحذير الاتحاد الأوروبي من تأثير القتال الدائر بين الجيش الأثيوبي وقوات إقليم تيجراي على زعزعة استقرار شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي على نحو خطير، فضلا عما يسببه من انتشار العنف على أساس عرقي.وتناولت صحف مصر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد وتجاوز أعداد المصابين 60 مليون حالة حول العالم، لافتة إلى أن المفوضية الأوروبية حذرت من التراخي في تطبيق قيود "كورونا" وتخفيفها خصوصًا وأن هناك مخاوف من حدوث موجة ثالثة من العدوى.// انتهى //10:27ت م0032