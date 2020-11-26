الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس مع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة، إضافة إلى ترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك تلبيةً لتطلعات دول المجلس وآمال شعوبه.// انتهى //10:35ت م0033