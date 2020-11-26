بريدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية، اليوم، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لقاءً افتراضيًا -عن بعد- حمل عنوان "ثقافة العمل الحر"، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال , بحضور 410 من المهتمين بمجال ريادة الأعمال من الجنسين.وتم خلال اللقاء، التعريف بالعمل الحر بشكل عام، والتعريف بالفروق بين العمل الحر والعمل الوظيفي من حيث المزايا والتحديات، إضافة إلى التأكيد على أهمية العمل الحر، وفائدته للأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، إضافة إلى التعريف بالبنك بشكل عام والتطرق للقروض الاجتماعية من قرض الزواج والأسرة والترميم وبرنامج كنف، فضلًا عن مسارات المشاريع والتي من بينها المسار الناشئ ومسار الخرجين ومسار العربات المنتقلة ومسار التوطين.// انتهى //17:53ت م0150