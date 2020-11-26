بريدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساطلع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم, خلال زيارته للمنطقة اليوم , بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع, ومدير الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.واستمع معاليه من قبل المشرف على مركز الإتصال والإعلام المؤسسي بإمارة المنطقة أحمد الحصين عن تفاصيل العمل الذي قدم خلال جائحة كورونا بتوجيه وقيادة سمو أمير منطقة القصيم, حيث اشتمل على عقد اجتماعات لجنة الطوارئ العليا وإدارة الأزمة خلال الجائحة عبر المركز من خلال جمع البيانات والمعلومات بدقة عالية ومحدثة من القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالإضافة إلى المستشفيات والمحاجر عبر الإتصال المرئي, الأمر الذي أسهم في تعزيز اتخاذ القرار باستخدام تقنيات ذكاء الأعمال, وتقديم العديد من الخدمات الذكية والابتكارية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة في المنطقة.من جانبه نوه معالي وزير الصحة بالجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم تجاه تعزيز مثل هذه الجوانب التقنية, مؤكداً أن إمارة القصيم تتخذ خطوات متسارعة نحو تحقيق الأهداف والتعاون الدائم مع القطاعات.// انتهى //17:54ت م0151