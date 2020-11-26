جدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في المحافظة بلغ (1589813) مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية .تجدر الإشارة أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال , وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //18:22ت م0157