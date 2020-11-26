عام / 1589813 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في جدة
الخميس 1442/4/11 هـ الموافق 2020/11/26 م واس
جدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس
أوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في المحافظة بلغ (1589813) مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية .
تجدر الإشارة أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال , وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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18:22ت م
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