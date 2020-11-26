ينبع 11 ربيع الاخر 1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م واسزار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل اليوم , مدينة ينبع الصناعية التقى خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي .واستهل معاليه زيارته بجولة ميدانية لمنطقة الصناعات الثقيلة وتضمنت الجولة زيارة شركة ينبت، كما اطلع على عدد من العروض المرئية بمركز الملك فهد الحضاري وعرض عن مشروع شركة رفد النحاس وعرض آخر عن مشروع إسناد البولي كيم السعودية .وفي نهاية الزيارة عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لقاءً مفتوحاً مع القادة الصناعيين ناقش الموضوعات التي تسهم في نمو القطاع الصناعي وتعظيم الفائدة منه.// انتهى //18:25ت م0158