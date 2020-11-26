الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسحقق الرامي سعيد المطيري بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) التي اختتمت اليوم لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العلم بالرياض.ونال المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة ، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية ونال الرامي محمد الخمشي المركز الثالث والميدالية البرونزية.وتوج الفائزين مدير معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد محمد العسيري .// انتهى //18:29ت م0162