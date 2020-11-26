جيزان 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساطلع وفد غرفة مكة المكرمة الزائر لمنطقة جازان ضمن برنامج "جولة الحزام الذهبي" اليوم ، على الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، وذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي وأعضاء الوفد بالرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني.وأكد المهندس الجهني في بداية اللقاء حرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، على أن تكون مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية واحدة من المدن الاقتصادية المتميزة على مستوى المنطقة، انطلاقًا من رؤية الهيئة الملكية لتكون الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة بالمدينة .واطلع الوفد الزائر على عرض عن المدينة ومخططها العام ، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتنوع لتشمل فرصًا تجارية في إنشاء وتشغيل فنادق ومستشفى ومبانٍ متعددة الاستخدام ومراكز تجارية ، وكذلك فرص في إنشاء وتشغيل مجمعات ووحدات سكنية للعزاب والعائلات والفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية والمتعلقة بصناعة الأغذية والصناعات التعدينية.كما تابع الحضور عرضًا عن أبرز مميزات الاستثمار بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، والمشروعات القائمة ، إلى جانب الخطط التوسعية المستقبلية للمدينة .بدوره أثنى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي ، على ما تمتلكه مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من فرص استثمارية متميزة وواعدة في مختلف المجالات . // انتهى //18:35ت م0164