أبوظبي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسوقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم في إمارة أبو ظبي، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل في مجال تمكين الشباب، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات المشتركة التي ترتبط بتعزيز الهوية وبناء الشخصية وتطوير القدرات والمهارات الشبابية، من خلال فعاليات جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو دبي 2020.وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الأمانة العامة مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو دبي 2020 خالد بن إبراهيم آل الشيخ، ومن جانب المؤسسة الاتحادية للشباب مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية بمركز الشباب العربي سعيد محمد النظري.وأكد النظري، أن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تندرج في إطار الحرص على التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أطر التعاون لمشاركة نجاحات النموذج الإماراتي في العمل الشبابي.من جانبه أعرب آل الشيخ، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً بأنها ستسهم في إثراء الفعاليات الشبابية بجناح مجلس التعاون في إكسبو، حيث تسعى الأمانة العامة من خلال جناحها إلى تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة الشبابية التي تخدم شباب دول مجلس التعاون.// انتهى //23:49ت م0212