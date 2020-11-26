الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واستغلب فريق الهلال على ضيفه النصر بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة.وبهذه النتيجة يتصدر الهلال ترتيب المسابقة مؤقتًا برصيد 26 نقطة، وفي ذات الجولة انتصر الاتحاد على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة.وتستكمل بعد غد السبت مباريات الجولة التاسعة في الدوري بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي الأهلي بـ 24 نقطة فريق الترجي بـ 22 نقطة ، وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة 5 مساء، ويلتقي ضمك والفيصلي على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساء، ويحل الموج ضيفاً على الخليج على صالة نادي الخليج بسيهات 5.15 مساء، ويلعب السلام مع الإبتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 5.15 مساء.// انتهى //23:50ت م0213