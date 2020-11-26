القاهرة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأعلن المجلس الوزاري العربي للمياه تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت والجزائر نائبًا للرئيس.وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 – 2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر" وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء "مصر وليبيا ولبنان" والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر .// انتهى //23:52ت م0215