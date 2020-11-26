عام / المملكة عضوًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه
الخميس 1442/4/11 هـ الموافق 2020/11/26 م واس
القاهرة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس
أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت والجزائر نائبًا للرئيس.
وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 – 2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر" وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء "مصر وليبيا ولبنان" والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر .
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