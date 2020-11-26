أبوظبي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم في أبو ظبي ، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات .وجرى خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة المباركة والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون.// انتهى //23:59ت م0216