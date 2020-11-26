سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بوزير الخارجية الاماراتي
الخميس 1442/4/11 هـ الموافق 2020/11/26 م واس
أبوظبي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس
اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم في أبو ظبي ، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات .
وجرى خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة المباركة والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون.
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23:59ت م
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