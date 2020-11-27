القطيف 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسرأس محافظ القطيف المكلف رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة فلاح بن سلمان الخالدي, اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالقطيف، بحضور مديري الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة.واستعرض مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عيد بن سالم القحطاني جدول الأعمال، الذي ناقش الخطط التفصيلية للجهات الحكومية لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول والوقوف على إمكانيات الجهات المشاركة ورفع درجة استعدادها وجاهزيتها.بدوره أكد محافظ القطيف المكلف على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بأهمية توحيد الجهود واتخاذ جميع الاحتياطات والاستعدادات اللازمة خلال موسم الأمطار ووجود جميع القيادات المعنية في المحافظة على رأس العمل عند هطول الأمطار وحالة الطوارئ - لا قدر الله - التي تستدعي ذلك والحضور ميدانياً والتواصل والتنسيق الدائم مع الدفاع المدني, كما اُتخذت التوصيات اللازمة.// انتهى //00:02ت م0217