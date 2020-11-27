الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسدشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، مركزاً لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة، بالاستفادة من خبرات قيادة قوات أمن الحج في ذلك.ويرتبط المركز التدريبي للقيادة والسيطرة، لأغراض التدريب، بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، حيث يوفر ذلك للمتدربين فرصة الاستفادة - عن بعد - من التقنيات المتطورة للقيادة والسيطرة خلال مواسم الحج والعمرة.وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيساهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة.وقد تخلل التدشين اتصالاً مرئياً مباشراً بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.// انتهى //00:33ت م0219