عمّان 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في مدينة برشلونة الإسبانية، بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية- نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحل الأزمة السورية والأزمة الليبية، والأوضاع في المنطقة.// انتهى //00:41ت م0220