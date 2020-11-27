الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسحسم الفرسان علاء كيال ومحمد باكدم وعبدالله الغامدي نجومية أول أيام الجولة الثانية من جولات الدرعية لقفز الحواجز (نجمتين) في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.وحقق الفارس علاء كيال درع أول أشواط البطولة (SMALL) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية خلال المدة من 26 – 28 من نوفمبر الجاري، وتمكن من إنهاء الشوط بدون أخطاء وبزمن 29:59 ثانية، متقدماً على الفارسة فنون الحميدان التي حلت في المركز الثاني مسجلة (30:78 ثانية)، مقابل (31:36 ثانية) للفارس مشعل الحربي الذي جاء في المركز الثالث.وفي شوط الـ (MEDIUM) تمكن الفارس محمد باكدم من خطف درع المركز الأول بعد أن سجل 29:10 ثانية، فيما استطاع الفارس مشاري الحربي تحقيق المركز الثاني بزمن 29:84 ثانية، ومن بعده الفارس علي المقدادي صاحب المركز الثالث بزمن 32:03 ثانية.وأنهى الفارس عبدالله الغامدي مشاركته في الشوط الثالث (BIG) بزمن 57:62 ثانية محققاً المركز الأول، تلاه الفارس رمزي الدهامي بزمن 59:91 ثانية، وفي المركز الثالث الفارس الأردني أحمد منصور بزمن 67:91 ثانية.// انتهى //00:46ت م0222