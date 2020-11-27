ابوظبي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم في أبوظبي بوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //01:01ت م0224