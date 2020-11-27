سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بنظيره البحريني
الجمعة 1442/4/12 هـ الموافق 2020/11/27 م واس
ابوظبي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم في أبوظبي بوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
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