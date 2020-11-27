الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي في وفاة رئيس النيجر الأسبقولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تعزيز التعاون ضمن رؤية 2030الرئيس اليمني وخالد بن سلمان يبحثان تنفيذ اتفاق الرياضأمير القصيم يفتتح مشروعات تطويرية صحية بتخصصي الملك فهدأمير المدينة يدشن أعمال برنامج "فكر" ويشيد بسُفراء الوسطيةالنائب العام يشارك في اجتماع رابطة المدعين العامين الدوليةتعافي 428 حالة وتسجيل 322 إصابة مؤكدةصندوقا التعليم العالي و «الخيري» وبنك التنمية الاجتماعية تحت قبة الشورىيد الخير السعودية تواصل إغاثة المتضررين في اليمن وباكستان«بوابة الدرعية» و«المياه الوطنية» توقعان مذكرة تفاهم لتزويد الهيئة بخدمات المياهالفوزان: المملكة تقدم نموذجاً للتماسك الاجتماعي"الرقابة والفساد" تباشر (158) قضية جنائية أطرافها 226 مواطناً ومقيماًجدة تشهد أمطاراً غزيرة واستنفار للجهات المعنيةترشيحات الرئيس الأمريكي المنتخب تثير قلق «اليسار الأمريكي».. ومستشار لبايدن: على تركيا أن تتعايش مع دعمنا للأكرادبايدن: إدارتي ليست «ولاية ثالثة» لأوبامارئيس البرلمان العربي يطالب بإجراءات أممية عاجلة لتفادي كارثة «صافر»عقوبات أميركية جديدة على إيرانإثيوبيا تشن هجوماً على سلطات تيغرايوفاة الصادق المهدي والسودان يعلن الحداد ثلاثة أيام// يتبع //06:02ت م0003