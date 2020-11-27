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الجمعة 1442/4/12 هـ الموافق 2020/11/27 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي في وفاة رئيس النيجر الأسبق
ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تعزيز التعاون ضمن رؤية 2030
الرئيس اليمني وخالد بن سلمان يبحثان تنفيذ اتفاق الرياض
أمير القصيم يفتتح مشروعات تطويرية صحية بتخصصي الملك فهد
أمير المدينة يدشن أعمال برنامج "فكر" ويشيد بسُفراء الوسطية
النائب العام يشارك في اجتماع رابطة المدعين العامين الدولية
تعافي 428 حالة وتسجيل 322 إصابة مؤكدة
صندوقا التعليم العالي و «الخيري» وبنك التنمية الاجتماعية تحت قبة الشورى
يد الخير السعودية تواصل إغاثة المتضررين في اليمن وباكستان
«بوابة الدرعية» و«المياه الوطنية» توقعان مذكرة تفاهم لتزويد الهيئة بخدمات المياه
الفوزان: المملكة تقدم نموذجاً للتماسك الاجتماعي
"الرقابة والفساد" تباشر (158) قضية جنائية أطرافها 226 مواطناً ومقيماً
جدة تشهد أمطاراً غزيرة واستنفار للجهات المعنية
ترشيحات الرئيس الأمريكي المنتخب تثير قلق «اليسار الأمريكي».. ومستشار لبايدن: على تركيا أن تتعايش مع دعمنا للأكراد
بايدن: إدارتي ليست «ولاية ثالثة» لأوباما
رئيس البرلمان العربي يطالب بإجراءات أممية عاجلة لتفادي كارثة «صافر»
عقوبات أميركية جديدة على إيران
إثيوبيا تشن هجوماً على سلطات تيغراي
وفاة الصادق المهدي والسودان يعلن الحداد ثلاثة أيام
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