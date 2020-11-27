وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( نبراس للمسؤولية ) : مساران متوازيان حققت فيهما المملكة نجاحا نوعيا مميزا، رغم ما تمر به مع العالم من ظروف استثنائية غير مسبوقة بهذا الحجم والتعقيد على الصعيدين الصحي والاقتصادي؛ جراء الجائحة.المسار الأول وهو الداخلي؛ حيث قدمت المملكة نموذجا رائدا في مواجهة التداعيات بدعم الأداء الاقتصادي من خلال حزمة المبادرات التي أمرت بها القيادة الرشيدة، مما شكّل مظلة واسعة للحفاظ على شرايين ومقومات الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، في الوقت الذي تواصل فيه مستهدفاتها التنموية باستمرار إنجاز المشروعات الكبرى وفق الضوابط الاحترازية والأمان الصحي، في نيوم والقدية ومشروع البحرالأحمر، وغير ذلك من تفاصيل تنموية في الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية.وتابعت : المسار الثاني وهو الخارجي، وقدمت المملكة فيه أيضا نموذجا استثنائيا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وتوجتها القمة التاريخية، وما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، من أهمية الخطوات الجماعية، وما نتج من قرارات تترجم الأبعاد الإنسانية والصحية والاقتصادية، التي حرصت المملكة على إنجازها على مدى عام كامل تجاه التحديات ورؤية واضحة لتكريس التفاؤل في العالم بمستقبل مزهر، ووضع خارطة طريق لدور المجموعة في المرحلة المقبلة؛ لذا تظل هذه الإنجازات السعودية نبراسها في المسؤولية، والقدرة لمسيرة العالم نحو مستقبل أفضل.// يتبع //06:02ت م0006