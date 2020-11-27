شنغهاي 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي‭ ‬للصين حتى 26 نوفمبر 86495 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:03ت م0008