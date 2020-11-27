طرابلس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق أن بوسع إيطاليا القيام بدور الوسيط في حوار متعدد الأطراف بين مصر وتركيا واليونان وليبيا حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط، مؤكدا أنه لا وسيلة أخرى لحل الخلافات في المنطقة إن لم تكن المفاوضات السلمية.وأشارت إلى تأكيد وزير الداخلية فتحي باشا لاغا على مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن الواحد، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل العمل على توحيد الدولة ومؤسساتها لكي نحمي هويتنا وثقافتنا، مفيدا أننا نعمل بكل جدية من أجل جمع كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من جميع المواطنين من أجل عودة الأمن والاستقرار.ونوهت إلى اختتام أعمال الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، وكان الغرض منها كسر حالة الجمود وإنهاء الانقسام منذ عام 2014، موضحة أن المجتمعين قد اتفقوا على عقد جلسة شاملة الأسبوع القادم في مدينة غدامس، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتعديل في اللائحة الداخلية وأخرى خاصة برسم خارطة طريق في المرحلة المقبلة.ونقلت تأكيد سفارة فرنسا التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط، مبينة أن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، الذي قد يخضع لعقوبات، داعية الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط.وتطرقت إلى نعت الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الاتفاقات الأخيرة بين الأطراف الليبية بأنها فرصة تاريخية في ليبيا، وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أنها أحاطت مجلس الأمن بتوقع الأمم المتحدة أن يكون هناك 1.3 ملايين ليبي بحاجة إلى مساعدتها بحول العام المقبل 2021،معتبرة أن هذه زيادة كبيرة في عدد الليبيين الذين يحتاجون إلى المساعدة، ودعت المشاركين في الحوار السياسي إلى ضرورة أن يضعوا البلاد قبل المصالح الشخصية.// انتهى //07:11ت م0010