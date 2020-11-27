نجران 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران، بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة أمس، برنامج "التثقيف التعليمي والمهني"، الموجه لطلاب المرحلة الثانوية عن بُعد وذلك عبر منصة "المشهد التعليمية والثقافية".وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج استهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك شرح مفصل للتخصصات والأقسام التدريبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم .وبين آل عتيق أن البرنامج تضمن التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالكلية التقنية بنجران من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية، وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهنية، إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، مشيرا إلى أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع من خلال إقامة سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية والإرشادية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة وذلك خلال الفترة المسائية.// انتهى //07:24ت م0011