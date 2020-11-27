كانبيرا 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان صادر عن مكتبه أنه التقى افتراضيا عبر تقنية الفيديو برئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، في الاجتماع الأول لقادة الاتحاد الأوروبي و أستراليا.وقال موريسون : "ناقشنا وجهات النظر حول الاستجابة الصحية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا، والتطورات في المحيطين الهندي والهادئ، وتطوير تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات العالمية وتغير المناخ. تشترك أستراليا والاتحاد الأوروبي في رؤية لتحقيق الاستقرار والازدهار والشمول والمرونة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. نحن ندعم الجهود الدولية لضمان الوصول العادل إلى لقاحات فيروس كورونا في المنطقة ، بما في ذلك من خلال دعم مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات عالميا".// انتهى //07:30ت م0012