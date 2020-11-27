إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات فيروس كورونا المستجد الذي يواصل في الانتشار بشكل سريع في باكستان ضمن موجته الثانية.واهتمت بعزم القيادة الباكستانية على تكثيف الجهود الجارية على المستوى الوطني للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ودعم التوازن في الإجراءات الاحترازية واستمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والدنمارك على تعزيز العلاقات الثنائية في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم .و تابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وتركيز البلدين على قطاعي التصنيع والزراعة ضمن المرحلة الثانية للمشروع .و أخبرت أفغانيا عن تسريح استراليا ما لا يقل عن عشرة من عسكرييها العاملين في قواتها الخاصة جراء ضلوعهم في عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان .وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات إعصار "نيفار" الذي ضرب السواحل الجنوبية للهند واقتلع الأشجار ودمر خطوط الكهرباء.// انتهى //10:41ت م0025