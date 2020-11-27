الرباط 12 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 27 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس من العاهل البحريني الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، مبرزة إشادته بالقرارات التي اتخذتها المغرب بمنطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية.وتطرقت إلى اطلاع المغرب أعضاء مجلس الأمن بنيويورك على آخر التطورات بالمعبر الحدودي الكركرات، لاسيما التدخل الناجع للقوات المسلحة الملكية المغربية لإعادة الحركة المدنية والتجارية لسابق عهدها .وأشارت صحف الجمعة مغاربيا إلى اختتام أعمال الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبي، في مدينة طنجة ، بهدف وضع حد للانقسامات الداخلية، موضحة أن المجتمعين قد اتفقوا على عقد جلسة شاملة الأسبوع القادم في مدينة غدامس، وتشكيل لجنة للتعديل في اللائحة الداخلية وأخرى خاصة برسم خارطة طريق في المرحلة المقبلة.وتحدثت عن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن جيش بلاده سيبدأ المرحلة الأخيرة من الهجوم على إقليم تيجراي بعد ساعات من انقضاء المهلة النهائية لقوات تيجراي للاستسلام .وأخبرت عن قرار أستراليا تسريح ما لا يقل عن عشرة من عسكرييها العاملين في قواتها الخاصة جراء ضلوعهم في عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان .وتابعت الصحف مستجدات وباء كورونا عبر العالم، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس بلغت حاجز الـ 61 مليون فيما بلغت الوفيات مليون و421 ألف حالة.// انتهى //11:31ت م0034