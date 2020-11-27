عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.63%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1565.3 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.3 مليون دينار أردني مقارنة مع 3.8 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 13.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 18.9 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، 25.0 مليون سهم، نفذت من خلال 9876 صفقة.// انتهى//12:01ت م0038