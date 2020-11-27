حائل 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واساحتفى فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل -ممثلاً بإدارة شؤون المرأة في مكتب العمل أمس- باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، بحضور مدير الفرع فريح العياد.واشتمل الحفل على الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تتركز على أهمية اليوم وماله من آثار إيجابية في تعزيز دور المرأة.وتم تخصيص ركن للاستشارات النفسية والاجتماعية للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وطرق التعامل مع الحالات التي ترد بإشراف أخصائيات نفسيات واجتماعيات من الفرع.// انتهى//15:16ت م0060