جيزان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسانطلقت أمس فعاليات برنامج "شباب جازان " الرياضية -التي ينظمها فرع وزارة الرياضة بجازان- بحضور مدير مكتب جازان إبراهيم الغرياني، وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.وتتضمن الفعاليات -التي ستقام على مدى يومين بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية- ثمان فعاليات متنوعة في"الشطرنج، والكيرم، والفنون التشكيلية، وتحدي سجل هدفك، ومهارات تصوير كرة السلة، وتحدي رفع الأثقال في الهواء الطلق، وتحدي رفعة الصدر" ، إضافة إلى عدد من المسابقات الرياضية والثقافية الأخرى.// انتهى //15:17ت م0061