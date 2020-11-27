مكة المكرمة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم أمس برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً و توعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .واطّلع محافظ الجموم فهد بن منير القثامي على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي للحملة .من جانبه أوضح مدير فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تهدف إلى حث أفراد المجتمع على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.// انتهى //15:18ت م0062