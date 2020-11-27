نيامي 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم معالي وزير خارجية جمهورية بنين عبدالله بيو شاني، وذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حالياً تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:31ت م0063