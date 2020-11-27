الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي (سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي).وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2027 ميلادي.فيما بلغت الشريحة الثانية 595مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,561 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2030 ميلادي.// انتهى //15:34ت م0065