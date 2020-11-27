عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مدينة برشلونة الإسبانية، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم : إن الجانبان بحثا خلال اللقاء تفعيل التعاون في المجالات الإقتصادية وفي مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، بالاضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية .// انتهى //16:19ت م0069