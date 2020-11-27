طريف 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف أمس أسبوع التوعية بالمضادات الحيوية، حيث قام قسم الثروة الحيوانية بالمكتب بجولة ميدانية إرشادية عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في سوق الأغنام بالمحافظة ، تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.وتضمنت الجولة عددا من الفعاليات التعريفية بالمضادات الحيوية وآثارها وفوائدها والطرق الصحيحة لاستخدامها بضمان فعاليتها، وعدم تأثيرها على صحة الماشية ،إلى جانب التعريف بالممارسات الجيدة لرعاية الحيوان.وتستمر الحملة لمدة أسبوع بهدف التوعية في هذا الجانب وإيصال الرسالة التوعوية للمستهدفين.// انتهى //16:21ت م0070