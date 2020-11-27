عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل لعدد من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية .وقال الجيش في بيان : إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسليين باتجاه الأراضي السورية، وأنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1942 كف حشيش، و 19500 حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة.// انتهى//17:54ت م0086