ع / سياسي / سمو الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نائب وزير خارجية طاجيكستاننيامي 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم معالي نائب وزير خارجية طاجيكستان مظفر حسينزاده، وذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حالياً تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:01ت م0087