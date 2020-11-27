الرباط 12 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 27 نونبر 2020 م واسوقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اليوم افتراضيا على اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، ستعوض الاتفاقية الموقعة في عام 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.وأفادت وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية في بيان أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كورونا فقد عقد الطرفان المغربي والروسي عدة جولات من المناقشات الافتراضية قبل الاتفاق على رؤية مشتركة تُوّجت بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تنص على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري لمدة أربع سنوات.كما تنص الاتفاقية -حسب البيان- على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التدريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.وأشارت الوزارة المغربية إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على إسهام مالي يتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.//انتهى//18:03ت م0088