طرابلس 12ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر020 2 واسقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: إن الوزير محمد الطاهر سيالة التقى اليوم بوزيري خارجية الجزائر صبري بوقادوم، والتونسي عثمان الجرندي.وأفادت الوزارة في بيان أن اللقاء هدف إلى التشاور وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر قبيل انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تنطلق الجمعة بعاصمة النيجر نيامي .// انتهى //18:32ت م0090