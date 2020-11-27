بريدة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم مساء اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //18:37ت م0091