بغداد 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 547215 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12167 , فيما تم تسجيل 1921 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 476297 حالة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58751 , من بينهم 334 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:57ت م0092