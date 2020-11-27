تونس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية و تونس وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات .ومنح الرئيس التونسي السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية تقديرا لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين .// انتهى //18:58ت م0093