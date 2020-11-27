الكويت 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، وذلك على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي تنعقد أعماله في مدينة نيامي بالنيجر.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //19:05ت م0095